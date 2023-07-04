RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Латвія частково відновлює видавання віз росіянам – зупиняла після спроби заколоту

Этот материал также доступен на русском
04.07.2023, 09:27
Латвія частково відновлює видавання віз росіянам – зупиняла після спроби заколоту - Фото
Прапор Латвії (Фото - EPA)

Латвія від 4 липня знову починає видавати візи громадянам Росії для обмеженого списку ситуацій. Раніше видавання віз повністю зупинили з міркувань безпеки після спроби заколоту терористичного угрупування Вагнера. Про це повідомляє Delfi.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

МЗС Латвії повідомило, що після оцінки ситуації з безпекою та консультацій із сусідніми країнами з 4 липня відновить прийняття заяв на отримання візи від громадян РФ.

Заяву на візу зможуть подати члени сімей громадян та негромадян Латвії та члени сімей громадян інших країн Євросоюзу, а також особи, в'їзд яких пов'язаний з гуманітарними міркуваннями: у разі серйозної хвороби близької людини чи участі у похороні, а також у випадках, коли існує загроза безпеці або життю людини.

У МЗС наголосили, що заявник повинен буде довести, що він безумовно відповідає одній зі згаданих категорій.

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
євросоюзлатвіявізи росіянам
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 