Латвія частково відновлює видавання віз росіянам – зупиняла після спроби заколоту

Латвія від 4 липня знову починає видавати візи громадянам Росії для обмеженого списку ситуацій. Раніше видавання віз повністю зупинили з міркувань безпеки після спроби заколоту терористичного угрупування Вагнера. Про це повідомляє Delfi.

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МЗС Латвії повідомило, що після оцінки ситуації з безпекою та консультацій із сусідніми країнами з 4 липня відновить прийняття заяв на отримання візи від громадян РФ.

Заяву на візу зможуть подати члени сімей громадян та негромадян Латвії та члени сімей громадян інших країн Євросоюзу, а також особи, в'їзд яких пов'язаний з гуманітарними міркуваннями: у разі серйозної хвороби близької людини чи участі у похороні, а також у випадках, коли існує загроза безпеці або життю людини.

У МЗС наголосили, що заявник повинен буде довести, що він безумовно відповідає одній зі згаданих категорій.

У грудні 2022 року Польща не видала візи для делегації РФ, яка збиралася брати участь у сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ.

4 квітня 2023 року Сейм Литви ухвалив закон, за яким росіянам заборонено купувати нерухомість у країні.

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