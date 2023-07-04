Латвия частично возобновляет выдачу виз россиянам – останавливала после попытки мятежа

Латвия с 4 июля возобновляет выдачу виз гражданам России для ограниченного списка ситуаций. Ранее выдача виз была полностью остановлена из соображений безопасности после попытки мятежа террористической группировки Вагнера. Об этом сообщает Delfi.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

МИД Латвии сообщил, что после оценки ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами с 4 июля возобновит прием заявлений на получение визы от граждан РФ.

Заявление на визу смогут подать члены семей граждан и неграждан Латвии и члены семей граждан других стран Евросоюза, а также лица, въезд которых связан с гуманитарными соображениями: в случае серьезной болезни близкого человека или участия в похоронах, а также в случаях, когда существует угроза безопасности или жизни человека.

В МИД подчеркнули, заявитель должен будет доказать, что он безусловно соответствует одной из упомянутых категорий.

В декабре 2022 года Польша не выдала визы для делегации РФ, которая собиралась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

4 апреля 2023 года Сейм Литвы принял закон, по которому россиянам запрещено покупать недвижимость в стране.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.