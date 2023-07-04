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Латвия частично возобновляет выдачу виз россиянам – останавливала после попытки мятежа

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 09:27
Латвия частично возобновляет выдачу виз россиянам – останавливала после попытки мятежа - Фото
Флаг Латвии (Фото - EPA)

Латвия с 4 июля возобновляет выдачу виз гражданам России для ограниченного списка ситуаций. Ранее выдача виз была полностью остановлена из соображений безопасности после попытки мятежа террористической группировки Вагнера. Об этом сообщает Delfi.   

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МИД Латвии сообщил, что после оценки ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами с 4 июля возобновит прием заявлений на получение визы от граждан РФ. 

Заявление на визу смогут подать члены семей граждан и неграждан Латвии и члены семей граждан других стран Евросоюза, а также лица, въезд которых связан с гуманитарными соображениями: в случае серьезной болезни близкого человека или участия в похоронах, а также в случаях, когда существует угроза безопасности или жизни человека.

В МИД подчеркнули, заявитель должен будет доказать, что он безусловно соответствует одной из упомянутых категорий.

  • В декабре 2022 года Польша не выдала визы для делегации РФ, которая собиралась участвовать в  сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. 
  • 4 апреля 2023 года Сейм Литвы принял закон, по которому россиянам запрещено покупать недвижимость в стране. 
Сергей Бережной
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