Из-за мятежа Пригожина Латвия прекратила выдачу всех виз россиянам

Латвия больше не принимает документы на визы у граждан России, пишет Delfi со ссылкой на сообщение МИД страны.

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Как заявили в МИД, с 26 июня "в связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России" дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан России.

Из комментария министерства следует, что прямой причиной этой меры является вооруженный мятеж террористической группировки Вагнера.

Глава МИД Латвии и избранный президент страны Эдгар Ринкевичс заявил 26 июня на заседании Совета по иностранным делам Европейского Союза в Люксембурге, что "к информации о том, что лидер группы Вагнера (Евгений Пригожин. – Ред.) отправляется в Беларусь, следует относиться с особой осторожностью", так как если будет подтверждено перемещение в Беларусь бойцов террористической группировки, "это станет прямым вызовом безопасности не только для Украины, но и для стран-членов ЕС".

"В этом случае будет жизненно необходимо усилить безопасность в приграничной зоне ЕС", – подчеркнул глава МИД Латвии.

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