Через заколот Пригожина Латвія припинила видавати всі візи росіянам
Латвія більше не приймає документів на візи у громадян Росії, пише Delfi з посиланням на повідомлення МЗС країни.
Як заявили в МЗС, з 26 червня "у зв'язку з непередбачуваним розвитком внутрішньополітичних подій у Росії" дипломатичні та консульські представництва Латвії за кордоном припинили приймання усіх видів візових заяв від громадян Росії.
З коментаря міністерства випливає, що прямою причиною цього заходу є збройний заколот терористичного угруповання Вагнера.
Глава МЗС Латвії та обраний президент країни Едгар Рінкевис заявив 26 червня на засіданні Ради із закордонних справ Європейського Союзу в Люксембурзі, що "до інформації про те, що лідер групи Вагнера (Євгеній Пригожин. – Ред.) вирушає до Білорусі, слід ставитись з особливою обережністю, "оскільки якщо буде підтверджено переміщення до Білорусі бійців терористичного угруповання, "це стане прямим викликом безпеці не тільки для України, а й для країн-членів ЄС".
"У цьому разі буде життєво необхідно посилити безпеку у прикордонній зоні ЄС", – наголосив глава МЗС Латвії.
- Увечері 23 червня 2023 року ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин заявив про "похід" на Москву.
- Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна Пєсков повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- Генсек НАТО Столтенберг заявив, що ці події показують "слабкість" і "крихкість" російського режиму, але не варто недооцінювати РФ.
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