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Через заколот Пригожина Латвія припинила видавати всі візи росіянам

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 07:32
Через заколот Пригожина Латвія припинила видавати всі візи росіянам - Фото
Едгар Рінкевичс (Фото - EPA)

Латвія більше не приймає документів на візи у громадян Росії, пише Delfi з посиланням на повідомлення МЗС країни.

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Як заявили в МЗС, з 26 червня "у зв'язку з непередбачуваним розвитком внутрішньополітичних подій у Росії" дипломатичні та консульські представництва Латвії за кордоном припинили приймання усіх видів візових заяв від громадян Росії.

З коментаря міністерства випливає, що прямою причиною цього заходу є збройний заколот терористичного угруповання Вагнера.

Глава МЗС Латвії та обраний президент країни Едгар Рінкевис заявив 26 червня на засіданні Ради із закордонних справ Європейського Союзу в Люксембурзі, що "до інформації про те, що лідер групи Вагнера (Євгеній Пригожин. – Ред.) вирушає до Білорусі, слід ставитись з особливою обережністю, "оскільки якщо буде підтверджено переміщення до Білорусі бійців терористичного угруповання, "це стане прямим викликом безпеці не тільки для України, а й для країн-членів ЄС".

"У цьому разі буде життєво необхідно посилити безпеку у прикордонній зоні ЄС", – наголосив глава МЗС Латвії.

Читайте також: США не знають, де зараз перебувають основні сили групи Вагнера та сам Пригожин – Кірбі

Сергій Бережний
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