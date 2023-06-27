США не знають, де зараз перебувають основні сили групи Вагнера та сам Пригожин – Кірбі
США точно не знають, де зараз перебувають основні сили терористів групи Вагнера та зокрема їхній ватажок Євгеній Пригожин. Про це на брифінгу заявив представник Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі.
"Зараз незрозуміло, де перебуває основна частина сил Вагнера. Ми бачили деякі повідомлення, переважно в пресі та соціальних мережах, про те, що багато з них повернулися назад в Україну, але ми не можемо перевірити або підтвердити ці повідомлення", – сказав він.
Відповідаючи на запитання, чи може Кірбі підтвердити, що Пригожин перебуває в Білорусі, він сказав "ні".
На його думку, Пригожин був центральною фігурою групи Вагнера, і не впевнений, що вона зможе повноцінно функціонувати без нього.
Кірбі додав, що США продовжуватимуть слідкувати за долею терористичної організації й, якщо це буде потрібно, сприятимуть притягненню її членів до відповідальності.
"Занадто рано говорити про те, яким буде майбутнє Вагнера. Ми зосередимося на групі. Ми ввели проти них багато санкцій. І ми продовжуватимемо притягати їх до відповідальності, якщо це буде потрібно", – підсумував він.
- Ввечері 23 червня 2023 року ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин заявив про "похід" на Москву.
- Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна Пєсков повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- Генсек НАТО Столтенберг заявив, що ці події показують "слабкість" та "крихкість" російського режиму, але не варто недооцінювати РФ.
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