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У Білому домі кажуть, що були на зв'язку з Кремлем під час бунту Пригожина

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 06:29
У Білому домі кажуть, що були на зв'язку з Кремлем під час бунту Пригожина - Фото
Джон Кірбі (скриншот)

США були на прямому зв'язку з росіянами під час бунтівного маршу терористів групи Вагнера на чолі з їхнім ватажком Євгенієм Пригожиним. Про це на брифінгу заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"У нас були хороші прямі комунікації з росіянами протягом вихідних. Ми очікуємо, що це зможе тривати й надалі", – сказав він.

Кірбі розповів, що таким чином Вашингтон намагався донести Москві два повідомлення: про захист американських дипломатів та про те, що США не причетні до того, що відбувалося всередині Росії на вихідних.

За його словами, США "були в курсі подій на ранніх стадіях і залишалися в курсі подій з союзниками та партнерами, щоб переконатися, що ми всі маємо однаковий погляд на це і підходимо до цього з однакових позицій".

Відповідаючи на уточнювальне запитання щодо "прямого зв'язку з росіянами", Кірбі сказав, що "нестабільність Росії – це те, що США сприймають серйозно".

"У нас, безумовно, було багато запитань протягом вихідних, як і у вас, про ситуацію в Росії і питання стабільності. І ми мали змогу в режимі реального часу, через дипломатичні канали, розмовляти з російськими офіційними особами про те, що нас турбує", – сказав він.

Водночас Кірбі відмовився надати оцінку тому, що відбувається всередині Росії, закликавши "не клеїти наклейку на бампер". 

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Мілана Головань
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