У Білому домі кажуть, що були на зв'язку з Кремлем під час бунту Пригожина
США були на прямому зв'язку з росіянами під час бунтівного маршу терористів групи Вагнера на чолі з їхнім ватажком Євгенієм Пригожиним. Про це на брифінгу заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
"У нас були хороші прямі комунікації з росіянами протягом вихідних. Ми очікуємо, що це зможе тривати й надалі", – сказав він.
Кірбі розповів, що таким чином Вашингтон намагався донести Москві два повідомлення: про захист американських дипломатів та про те, що США не причетні до того, що відбувалося всередині Росії на вихідних.
За його словами, США "були в курсі подій на ранніх стадіях і залишалися в курсі подій з союзниками та партнерами, щоб переконатися, що ми всі маємо однаковий погляд на це і підходимо до цього з однакових позицій".
Відповідаючи на уточнювальне запитання щодо "прямого зв'язку з росіянами", Кірбі сказав, що "нестабільність Росії – це те, що США сприймають серйозно".
"У нас, безумовно, було багато запитань протягом вихідних, як і у вас, про ситуацію в Росії і питання стабільності. І ми мали змогу в режимі реального часу, через дипломатичні канали, розмовляти з російськими офіційними особами про те, що нас турбує", – сказав він.
Водночас Кірбі відмовився надати оцінку тому, що відбувається всередині Росії, закликавши "не клеїти наклейку на бампер".
- Ввечері 23 червня 2023 року ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин заявив про "похід" на Москву.
- Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна Пєсков повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- Генсек НАТО Столтенберг заявив, що ці події показують "слабкість" та "крихкість" російського режиму, але не варто недооцінювати РФ.
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