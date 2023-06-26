Байден вперше відреагував на "заколот" Пригожина: Ми непричетні, готуємось до різних сценаріїв
Президент США Джо Байден заявив, що США та західні союзники "не мають нічого спільного" з так званим заколотом ватажка бойовиків ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у Росії. Про це повідомляє CNN з посиланням на перший публічний коментар президента США.
Також він сказав, що доручив групі з національної безпеки уважно стежити за розвитком подій у РФ та звітувати йому "годину за годиною" й "готуватися до низки можливих сценарії"в.
Він також повідомив, що спілкувався з ключовими союзниками США у вихідні: "Переконатись, що ми всі на одній хвилі".
Байден назвав "надзвичайно" важливим те, щоб союзники були скоординовані у своїй відповіді та тому, що вони мають очікувати.
"Ми [Захід] чітко дали зрозуміти, що не причетні. Ми не маємо до цього відношення. Це була частина боротьби всередині російської системи", – додав Байден.
Також він повідомив, що "довго" розмовляв з президентом Зеленським і погодився підтримувати з ним контакт.
Байден наголосив, що незалежно від того, що сталося в Росії, США продовжать підтримувати оборону України, її суверенітет та територіальну цілісність.
- Ввечері 23 червня 2023 року ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин заявив про "похід" на Москву.
- Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна Пєсков повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- Генсек НАТО Столтенберг заявив, що ці події показують "слабкість" та "крихкість" російського режиму, але не варто недооцінювати РФ.
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