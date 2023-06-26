RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Байден вперше відреагував на "заколот" Пригожина: Ми непричетні, готуємось до різних сценаріїв

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 20:20
Байден вперше відреагував на
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявив, що США та західні союзники "не мають нічого спільного" з так званим заколотом ватажка бойовиків ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у Росії. Про це повідомляє CNN з посиланням на перший публічний коментар президента США.

Також він сказав, що доручив групі з національної безпеки уважно стежити за розвитком подій у РФ та звітувати йому "годину за годиною" й "готуватися до низки можливих сценарії"в.

Він також повідомив, що спілкувався з ключовими союзниками США у вихідні: "Переконатись, що ми всі на одній хвилі".

Байден назвав "надзвичайно" важливим те, щоб союзники були скоординовані у своїй відповіді та тому, що вони мають очікувати.

"Ми [Захід] чітко дали зрозуміти, що не причетні. Ми не маємо до цього відношення. Це була частина боротьби всередині російської системи", – додав Байден.

Також він повідомив, що "довго" розмовляв з президентом Зеленським і погодився підтримувати з ним контакт.

Байден наголосив, що незалежно від того, що сталося в Росії, США продовжать підтримувати оборону України, її суверенітет та територіальну цілісність.

Читайте також: Пригожин пояснив, нащо "вагнерівці" йшли на Москву: Протест, не хотіли скидати владу РФ

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Джо БайденвійнаЄвген Пригожингрупа вагнеразаколот
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 