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Байден впервые отреагировал на "мятеж" Пригожина: Мы ни при чем, готовимся к разному

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 20:20
Байден впервые отреагировал на
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что США и западные союзники "не имеют ничего общего" с так называемым мятежом предводителя боевиков ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на первый публичный комментарий президента США.

Также он сказал, что поручил группе по национальной безопасности внимательно следить за развитием событий в РФ и отчитываться ему "час за часом",  "готовиться к ряду возможных сценариев".

Он также сообщил, что общался с ключевыми союзниками США в выходные: "Убедиться, что мы все на одной волне".

Он назвал "чрезвычайно" важным, чтобы союзники были скоординированы в своем ответе и в том, что они должны ожидать.

"Мы [Запад] четко дали понять, что не причастны. Мы не имеем к этому отношения. Это была часть борьбы внутри российской системы", – добавил Байден.

Также он сообщил, что "долго" разговаривал с президентом Зеленским и согласился поддерживать с ним контакт.

Байден подчеркнул, что независимо от того, что произошло в России, США продолжат поддерживать оборону Украины, ее суверенитет и территориальную целостность.

Читайте также: Пригожин объяснил, зачем "вагнеровцы" шли на Москву: Протест, не хотели свергать власть РФ

Артём Джерипа
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