Байден впервые отреагировал на "мятеж" Пригожина: Мы ни при чем, готовимся к разному
Президент США Джо Байден заявил, что США и западные союзники "не имеют ничего общего" с так называемым мятежом предводителя боевиков ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на первый публичный комментарий президента США.
Также он сказал, что поручил группе по национальной безопасности внимательно следить за развитием событий в РФ и отчитываться ему "час за часом", "готовиться к ряду возможных сценариев".
Он также сообщил, что общался с ключевыми союзниками США в выходные: "Убедиться, что мы все на одной волне".
Он назвал "чрезвычайно" важным, чтобы союзники были скоординированы в своем ответе и в том, что они должны ожидать.
"Мы [Запад] четко дали понять, что не причастны. Мы не имеем к этому отношения. Это была часть борьбы внутри российской системы", – добавил Байден.
Также он сообщил, что "долго" разговаривал с президентом Зеленским и согласился поддерживать с ним контакт.
Байден подчеркнул, что независимо от того, что произошло в России, США продолжат поддерживать оборону Украины, ее суверенитет и территориальную целостность.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил о "походе" на Москву.
- Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- Генсек НАТО Столтенберг заявил, что эти события показывают "слабость" и "хрупкость" российского режима, но не стоит недооценивать РФ.
Читайте также: Пригожин объяснил, зачем "вагнеровцы" шли на Москву: Протест, не хотели свергать власть РФ
Комментарии