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В Белом доме говорят, что были на связи с Кремлем во время бунта Пригожина

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 06:29
В Белом доме говорят, что были на связи с Кремлем во время бунта Пригожина - Фото
Джон Кирби (скриншот)

США были на прямой связи с россиянами во время мятежного марша террористов группы Вагнера во главе с их предводителем Евгением Пригожиным. Об этом на брифинге заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"У нас были хорошие прямые коммуникации с россиянами в течение выходных. Мы ожидаем, что это сможет продолжаться и дальше", – сказал он.

Кирби рассказал, что таким образом Вашингтон пытался донести Москве два сообщения: о защите американских дипломатов и о том, что США не имеют отношения к тому, что происходило внутри России на выходных.

По его словам, США "были в курсе событий на ранних стадиях и оставались в курсе событий с союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что мы все имеем одинаковую точку зрения на это и подходим к этому с одинаковых позиций".

Отвечая на уточняющий вопрос "прямой связи с россиянами", Кирби сказал, что "нестабильность России – это то, что США воспринимают серьезно".

"У нас, безусловно, было много вопросов в течение выходных, как и у вас, о ситуации в России и вопросе стабильности. И у нас была возможность в режиме реального времени, по дипломатическим каналам, разговаривать с российскими официальными лицами о том, что нас беспокоит", – сказал он.

В то же время Кирби отказался дать оценку происходящему внутри России, призвав "не клеить наклейку на бампер".

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Милана Головань
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