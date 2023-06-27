США не знают, где сейчас находятся основные силы группы Вагнера и сам Пригожин – Кирби

США точно не знают, где сейчас находятся основные силы террористов группы Вагнера и, в частности, их главарь Евгений Пригожин. Об этом на брифинге заявил представитель Совбеза Белого дома Джон Кирби.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сейчас непонятно, где находится основная часть сил Вагнера. Мы видели некоторые сообщения, преимущественно в прессе и социальных сетях, о том, что многие вернулись в Украину, но мы не можем проверить или подтвердить эти сообщения", – сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли Кирби подтвердить, что Пригожин находится в Беларуси, он сказал "нет".

По его мнению, Пригожин был центральной фигурой группы Вагнера и не уверен, что она сможет полноценно функционировать без него.

Кирби добавил, что США будут продолжать следить за судьбой террористической организации и, если это потребуется, будут способствовать привлечению ее членов к ответственности.

"Слишком рано говорить о том, каким будет будущее Вагнера. Мы сосредоточимся на группе. Мы ввели против них много санкций. И мы будем продолжать привлекать их к ответственности, если это потребуется", – подытожил он.

Читайте также: В Белом доме говорят, что были на связи с Кремлем во время бунта Пригожина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.