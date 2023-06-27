США не знают, где сейчас находятся основные силы группы Вагнера и сам Пригожин – Кирби
США точно не знают, где сейчас находятся основные силы террористов группы Вагнера и, в частности, их главарь Евгений Пригожин. Об этом на брифинге заявил представитель Совбеза Белого дома Джон Кирби.
"Сейчас непонятно, где находится основная часть сил Вагнера. Мы видели некоторые сообщения, преимущественно в прессе и социальных сетях, о том, что многие вернулись в Украину, но мы не можем проверить или подтвердить эти сообщения", – сказал он.
Отвечая на вопрос, может ли Кирби подтвердить, что Пригожин находится в Беларуси, он сказал "нет".
По его мнению, Пригожин был центральной фигурой группы Вагнера и не уверен, что она сможет полноценно функционировать без него.
Кирби добавил, что США будут продолжать следить за судьбой террористической организации и, если это потребуется, будут способствовать привлечению ее членов к ответственности.
"Слишком рано говорить о том, каким будет будущее Вагнера. Мы сосредоточимся на группе. Мы ввели против них много санкций. И мы будем продолжать привлекать их к ответственности, если это потребуется", – подытожил он.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил о "походе" на Москву.
- Вечером следующего дня он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- Генсек НАТО Столтенберг заявил, что эти события показывают "слабость" и "хрупкость" российского режима, но не стоит недооценивать РФ.
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