Співголова німецької праворадикальної партії Альтернатива для Німеччини Тіно Хрупалла під час передвиборчого мітингу отримав ін'єкцію "невстановленої речовини". Політик здоровий, але скасував усі найближчі заходи, пише Deutsche Welle.

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4 жовтня лідеру АдН раптово стало зле під час передвиборчого заходу у Баварії. Хрупалла було доставлено до лікарні, де підтвердили, що він отримав ін'єкцію "невстановленої речовини", оскільки, як заявив офіс АдН, у верхній частині правої руки політика виявили слід "точкового уколу".

Поліція та прокуратура тоді ж заявили, що у потерпілого лише "поверхневе почервоніння чи припухлість".

Як заявив федеральний офіс АдН, 5 жовтня Хрупалла було виписано з лікарні, він здоровий, проте всі заплановані на найближчий час заходи за його участю скасовано.

6 жовтня поліція повідомила агентство dpa, що токсикологічна експертиза не виявила нічого підозрілого і що у зразках крові політика теж нічого незвичайного не знайшли.

При цьому прокуратура Інгольштадта розпочала розслідування за підозрою у завданні тілесних ушкоджень, хоча, крім сліду від уколу, свідчень будь-якого нападу правоохоронці не мають.

Партія АдН має представництво у Бундестазі і практично не приховує, що є одним із провідників інтересів Кремля у Німеччині.

На початку лютого 2022 року Хрупалла запропонував світовій спільноті "звикати" до окупації Криму Росією.

Влітку 2022 року АдН закликала запустити Північний потік-2, Шольц назвав її "партією Росії".

У листопаді 2022 року прихильники АдН вийшли на мітинг у Німеччині з вимогою скасувати санкції проти РФ. Хрупалла заявляв зі сцени, що ціна на газ у Німеччині повернеться до норми, "якщо ми купуватимемо дешевий газ із Росії".

У серпні 2023 року журналісти встановили, що партія АдН подавала судовий позов проти постачання зброї в Україну за вказівкою Кремля та на російські гроші.

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