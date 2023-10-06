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Лідера проросійської партії АдН чимось укололи на мітингу, триває розслідування

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06.10.2023, 22:54
Лідера проросійської партії АдН чимось укололи на мітингу, триває розслідування - Фото
Тіно Хрупалла (Фото - EPA)

Співголова німецької праворадикальної партії Альтернатива для Німеччини Тіно Хрупалла під час передвиборчого мітингу отримав ін'єкцію "невстановленої речовини". Політик здоровий, але скасував усі найближчі заходи, пише Deutsche Welle.

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4 жовтня лідеру АдН раптово стало зле під час передвиборчого заходу у Баварії. Хрупалла було доставлено до лікарні, де підтвердили, що він отримав ін'єкцію "невстановленої речовини", оскільки, як заявив офіс АдН, у верхній частині правої руки політика виявили слід "точкового уколу".

Поліція та прокуратура тоді ж заявили, що у потерпілого лише "поверхневе почервоніння чи припухлість".

Як заявив федеральний офіс АдН, 5 жовтня Хрупалла було виписано з лікарні, він здоровий, проте всі заплановані на найближчий час заходи за його участю скасовано.

6 жовтня поліція повідомила агентство dpa, що токсикологічна експертиза не виявила нічого підозрілого і що у зразках крові політика теж нічого незвичайного не знайшли.

При цьому прокуратура Інгольштадта розпочала розслідування за підозрою у завданні тілесних ушкоджень, хоча, крім сліду від уколу, свідчень будь-якого нападу правоохоронці не мають.

Партія АдН має представництво у Бундестазі і практично не приховує, що є одним із провідників інтересів Кремля у Німеччині.

Сергій Бережний
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НімеччинаАдНдрузі ПутінаТіно Хрупалла
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