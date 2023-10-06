Лидера пророссийской партии АдГ чем-то укололи на митинге, идет расследование

Сопредседатель немецкой праворадикальной партии Альтернатива для Германии Тино Хрупалла во время предвыборного митинга получил инъекцию "неустановленного вещества". Политик здоров, но отменил все ближайшие мероприятия, пишет Deutsche Welle.

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4 октября лидеру АдГ внезапно стало плохо во время предвыборного мероприятия в Баварии. Хрупалла был доставлен в больницу, где подтвердили, что он получил инъекцию "неустановленного вещества", поскольку, как заявил офис АдГ, в верхней части правой руки политика был обнаружен след "точечного укола".

Полиция и прокуратура тогда же заявили, что у пострадавшего только "поверхностное покраснение или припухлость".

Как заявил федеральный офис АдГ, 5 октября Хрупалла был выписан из больницы, он здоров, однако все запланированные на ближайшее время мероприятия с его участием отменены.

6 октября полиция сообщила агентству dpa, что токсикологическая экспертиза не выявила ничего подозрительного, и что в образцах крови политика тоже ничего необычного не нашли.

При этом прокуратура Ингольштадта начала расследование по подозрению в нанесении телесных повреждений, хотя, помимо следа от укола, свидетельств какого бы то ни было нападения у правоохранителей не было.

Партия АдГ имеет представительство в Бундестаге и практически не скрывает, что является одним из проводников интересов Кремля в Германии.

В начале февраля 2022 года Хрупалла предложил мировому сообществу "привыкать" к оккупации Крыма Россией.

Летом 2022 года АдГ призвала запустить Северный поток-2, Шольц назвал ее "партией России".

В ноябре 2022 года сторонники АдГ вышли на митинг в Германии с требованием отменить санкции против РФ. Хрупалла заявлял со сцены, что цена на газ в Германии вернется к норме, "если мы будем покупать дешевый газ из России".

В августе 2023 года журналисты установили, что партия АдГ подавала судебный иск против поставок оружия в Украину по указанию Кремля и на российские деньги.

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