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Лидера пророссийской партии АдГ чем-то укололи на митинге, идет расследование

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 22:54
Лидера пророссийской партии АдГ чем-то укололи на митинге, идет расследование - Фото
Тино Хрупалла (Фото - EPA)

Сопредседатель немецкой праворадикальной партии Альтернатива для Германии Тино Хрупалла во время предвыборного митинга получил инъекцию "неустановленного вещества". Политик здоров, но отменил все ближайшие мероприятия, пишет Deutsche Welle.

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4 октября лидеру АдГ внезапно стало плохо во время предвыборного мероприятия в Баварии. Хрупалла был доставлен в больницу, где подтвердили, что он получил инъекцию "неустановленного вещества", поскольку, как заявил офис АдГ, в верхней части правой руки политика был обнаружен след "точечного укола".

Полиция и прокуратура тогда же заявили, что у пострадавшего только "поверхностное покраснение или припухлость".

Как заявил федеральный офис АдГ, 5 октября Хрупалла был выписан из больницы, он здоров, однако все запланированные на ближайшее время мероприятия с его участием отменены.

6 октября полиция сообщила агентству dpa, что токсикологическая экспертиза не выявила ничего подозрительного, и что в образцах крови политика тоже ничего необычного не нашли.

При этом прокуратура Ингольштадта начала расследование по подозрению в нанесении телесных повреждений, хотя, помимо следа от укола, свидетельств какого бы то ни было нападения у правоохранителей не было.

Партия АдГ имеет представительство в Бундестаге и практически не скрывает, что является одним из проводников интересов Кремля в Германии. 

  • В августе 2023 года журналисты установили, что партия АдГ подавала судебный иск против поставок оружия в Украину по указанию Кремля и на российские деньги.  

Сергей Бережной
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