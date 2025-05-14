Літак, який Трамп отримає у подарунок від Катару, насправді не безплатний – Politico

Літак від Катару потребує дорогих модифікацій для безпеки та зв'язку, що обійдеться американським платникам податків у сотні мільйонів доларів

Boeing 747-8 (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Дональд Трамп стверджує, що отримує літак у подарунок від королівської родини Катару, але насправді це не такий вже й подарунок для американських платників податків. Про це пише Politico.

Міністерство оборони Катару веде переговори з Білим домом щодо передачі розкішного літака Boeing 747-8 до Пентагону, який має бути переобладнаний в тимчасову версію Air Force One.

Однак, щоб зробити з нього справжній президентський літак з усіма необхідними системами безпеки та зв'язку, доведеться провести масштабні модифікації, які можуть коштувати сотні мільйонів доларів, зазначають журналісти.

"Це не зовсім подарунок. Літак потрібно буде повністю перебудувати, щоб відповідати вимогам безпеки та зв'язку для Air Force One. Це величезне завдання", – заявив конгресмен Джо Кортні, голова підкомітету Палати представників з питань морських сил та повітряних перевезень.

Boeing 747-8, про який йдеться, раніше належав королівській родині Катару. Це базова модель, така ж, як і дві поточні версії Air Force One, але різниця полягає в тому, "що всередині літака", зазначає Politico.

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"Важливо те, що знаходиться всередині літака. Президентське обладнання унікальне. Воно має бути захищене і готове до будь-якої ситуації", – пояснив Кевін Баклі, колишній офіційний представник ВПС США.

Модифікація літака вимагатиме значних змін: від перепланування електричних систем до встановлення спеціальних комунікаційних і захисних технологій.

"Вартість такої модифікації може обчислюватись десятками або навіть сотнями мільйонів доларів", – сказав колишній керівник програм ВПС США Ендрю Хантер.

Також варто врахувати високу вартість перевірки літака на наявність несанкціонованого програмного забезпечення або вбудованих іноземних технологій, що також коштуватиме десятки мільйонів, додав він.

Підтримка та експлуатація такого літака також вимагає великих витрат. За оцінками Пентагону, кожен VC-25B коштує понад $2,5 млрд, а довгострокові витрати на його утримання протягом 30 років складають ще $7,7 млрд.

"Цей подарунок може стати дуже дорогою власністю. Можливо, саме тому Катар більше не хоче утримувати цей літак", – підсумував Хантер.

2 травня 2025 року повідомлялося, що Трамп пропонує скоротити федеральний бюджет на $163 млрд і спрямувати $1 трлн на оборону.

12 травня стало відомо, що адміністрація Трампа готується прийняти від королівської сім'ї Катару дуже розкішний літак Boeing 747-8, що тимчасово виконуватиме функції нового борту №1 – Air Force One.