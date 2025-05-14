Самолет, который Трамп получит в подарок от Катара, действительно не бесплатный – Politico

Самолет от Катара нуждается в дорогостоящих модификациях для безопасности и связи, что обойдется налогоплательщикам в сотни миллионов долларов

Boeing 747-8 (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Дональд Трамп утверждает, что получает самолет в подарок от королевской семьи Катара, но на самом деле это не такой уж подарок для американских налогоплательщиков. Об этом пишет Politico.

Министерство обороны Катара ведет переговоры с Белым домом по передаче роскошного самолета Boeing 747-8 в Пентагон, который должен быть переоборудован во временную версию Air Force One.

Однако, чтобы сделать из него настоящий президентский самолет со всеми необходимыми системами безопасности и связи, придется провести масштабные модификации, которые могут стоить сотни миллионов долларов, отмечают журналисты.

"Это не совсем подарок. Самолет нужно будет полностью перестроить, чтобы отвечать требованиям безопасности и связи для Air Force One. Это огромная задача", – заявил конгрессмен Джо Кортни, глава подкомитета Палаты представителей по морским силам и воздушным перевозкам.

Boeing 747-8, о котором идет речь, ранее принадлежал королевской семье Катара. Это базовая модель, такая же как и две текущие версии Air Force One, но разница заключается в том, что внутри самолета, отмечает Politico.

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"Важно то, что находится внутри самолета. Президентское оборудование уникально. Оно должно быть защищено и готово к любой ситуации", – пояснил Кевин Бакли, бывший официальный представитель ВВС США.

Модификация самолета потребует значительных изменений: от перепланировки электрических систем до установки специальных коммуникационных и защитных технологий.

"Стоимость такой модификации может исчисляться десятками или даже сотнями миллионов долларов", – сказал бывший руководитель программ ВВС США Эндрю Хантер.

Также следует учесть высокую стоимость проверки самолета на наличие несанкционированного программного обеспечения или встроенных иностранных технологий, что также обойдется в десятки миллионов, добавил он.

Поддержка и эксплуатация такого самолета также требует больших затрат. По оценкам Пентагона, каждый VC-25B стоит более $2,5 млрд, а долгосрочные затраты на его содержание в течение 30 лет составляют еще $7,7 млрд.

"Этот подарок может стать очень дорогой собственностью. Возможно, именно поэтому Катар больше не хочет удерживать этот самолет", – подытожил Хантер.

2 мая 2025 года сообщалось, что Трамп предлагает сократить федеральный бюджет на $163 млрд и направить $1 трлн на оборону.

12 мая стало известно, что администрация Трампа готовится принять от королевской семьи Катара очень роскошный самолет Boeing 747-8, который будет временно выполнять функции нового борта №1 – Air Force One.