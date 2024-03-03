Литва почне конфісковувати автомобілі з російськими номерами з 11 березня
Литва з 11 березня почне конфісковувати автомобілі із російськими номерами. Винятком стане транзит до Калінінградської області та з неї, повідомляється на сайті митної служби Литви.
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Автомобілі з російськими номерами мають залишити територію Литви та Євросоюзу до цього часу, якщо не будуть зареєстровані у країні. В іншому випадку їхнім власникам загрожують штраф та конфіскація транспортного засобу на підставі статті 515 Кодексу про адміністративні правопорушення.
Ця норма не стосуватиметься автомобілів, що прямують транзитом до Калінінградської області та з неї. Вони зможуть перебувати у Литві протягом доби. Під час транзиту в автомобілі повинен перебувати його власник, без власника транспортний засіб на територію Литви просто не пустять.
- З середини листопада 2023 року набули чинності поправки до закону про дорожній рух, які передбачають заборону перебування в Латвії зареєстрованих у Росії транспортних засобів.
- Згідно із законом, власники зареєстрованих в Росії автомобілів повинні були перереєструвати їх або вивезти з Латвії не пізніше 14 лютого 2024 року. Це зробили одиниці.