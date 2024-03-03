Литва почне конфісковувати автомобілі з російськими номерами з 11 березня

Закон про конфіскацію російських автомобілів у Литві почнуть застосовувати вже через тиждень. Вилучені автомобілі віддаватимуть Україні

Фото: митниця Литви

Литва з 11 березня почне конфісковувати автомобілі із російськими номерами. Винятком стане транзит до Калінінградської області та з неї, повідомляється на сайті митної служби Литви.

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Автомобілі з російськими номерами мають залишити територію Литви та Євросоюзу до цього часу, якщо не будуть зареєстровані у країні. В іншому випадку їхнім власникам загрожують штраф та конфіскація транспортного засобу на підставі статті 515 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Ця норма не стосуватиметься автомобілів, що прямують транзитом до Калінінградської області та з неї. Вони зможуть перебувати у Литві протягом доби. Під час транзиту в автомобілі повинен перебувати його власник, без власника транспортний засіб на територію Литви просто не пустять.