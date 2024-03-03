Литва начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами с 11 марта

Закон о конфискации российских автомобилей в Литве начнут применять уже через неделю. Изъятые автомобили будут отдавать Украине

Фото: таможня Литвы

Литва с 11 марта начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами. Исключением станет транзит в Калининградскую область и из нее, сообщается на сайте таможенной службы Литвы.

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Автомобили с российскими номерами должны покинуть территорию Литвы и Евросоюза до этого времени, если не будут зарегистрированы в стране. В противном случае их владельцам грозят штраф и конфискация транспортного средства на основании статьи 515 Кодекса об административных правонарушениях.

Эта норма не касается автомобилей, следующих транзитом в Калининградскую область и из нее. Они смогут находиться в Литве в течение суток. При транзите в автомобиле должен находиться его владелец, без владельца транспортное средство на территорию Литвы просто не пустят.