Мер міста у Південній Каліфорнії пропонує позбутися безхатьків, роздавши їм наркотики

Мер Ланкастера Рекс Перріс заявив, що можна зменшити кількість безхатьків, роздавши їм "стільки фентанілу, скільки вони хочуть"

Рекс Перріс (Фото: Х/rexformayor2024)

Мер міста Ланкастер у Південній Каліфорнії Рекс Перріс запропонував позбутися безхатьків, давши їм "увесь фентаніл, який вони так хочуть". Його цитує New York Post.

Зазначається, що політик зробив цю заяву ще 25 лютого під час засідання міської ради.

Коли місцева мешканка розкритикувала план влади розмістити людей без житла на території закинутого гольф-клубу біля житлового району, мер несподівано перебив її, заявивши: "Я просто хочу роздавати їм безплатний фентаніл".

"Я справді це маю на увазі. Я хочу роздати їм увесь фентаніл, який вони так хочуть", – додав Перріс.

У коментарі місцевому виданню мер Ланкастера пояснив, що мав на увазі не всіх бездомних, а, за його словами, "кримінальний елемент, випущений із в’язниць", який, на його думку, зараз становить 40–45% серед безхатченків.

"Саме ці люди відповідальні за більшість пограбувань, зґвалтувань і принаймні половину вбивств у місті", – заявив він, не навівши ніяких доказів чи статистики.

Водночас Перріс додав, що його слова про безплатний фентаніл не варто сприймати буквально. Мовляв, цей наркотик і так легко дістати на вулиці, тож його коментар був радше саркастичним.

Квітневий указ президента Дональда Трампа підвищує мита для Китаю з 84% до 125%. Але це доповнення до 20%-го тарифу на фентаніл, який Трамп раніше запровадив для Китаю. Це мито, введене через те, що китайський фентаніл (наркотик) потрапляє до США.

Офіційні дані Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) підтверджують, що фентаніл є головною причиною смертей від передозувань у країні. У 2023 році приблизно 72 000 смертей від передозування були пов’язані з нелегально виготовленими фентанілами, що становить близько 70% усіх таких випадків.