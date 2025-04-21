Мэр города в Южной Калифорнии предлагает избавиться от бездомных, раздав им наркотики
Мэр города Ланкастер в Южной Калифорнии Рекс Перрис предложил избавиться от бездомных, дав им "весь фентанил, который они так хотят". Его цитирует New York Post.
Отмечается, что политик сделал это заявление 25 февраля во время заседания городского совета.
Когда местная жительница раскритиковала план властей разместить людей без жилья на территории заброшенного гольф-клуба возле жилого района, мэр неожиданно перебил ее, заявив: "Я просто хочу раздавать им бесплатный фентанил".
"Я действительно это имею в виду. Я хочу раздать им весь фентанил, который они так хотят", – добавил Перрис.
В комментарии местному изданию мэр Ланкастера пояснил, что имел в виду не всех бездомных, а, по его словам, "уголовный элемент, выпущенный из тюрем", который, по его мнению, сейчас составляет 40–45% среди бездомных.
"Именно эти люди ответственны за большинство ограблений, изнасилований и, по крайней мере, половину убийств в городе", – заявил он, не приведя никаких доказательств или статистики.
В то же время Перрис добавил, что его слова о бесплатном фентаниле не стоит воспринимать буквально. Мол, этот наркотик и так легко достать на улице, поэтому его комментарий был скорее саркастичным.
- Апрельский указ президента Дональда Трампа повышает пошлины для Китая с 84% до 125%. Но это дополнение к 20%-му тарифу на фентанил, который Трамп ранее ввел для Китая. Эта пошлина, введенная из-за того, что китайский фентанил (наркотик) попадает в США.
- Официальные данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтверждают, что фентанил является главной причиной смертей от передозировок в стране. В 2023 году около 72 000 смертей от передозировки были связаны с нелегально изготовленными фентанилами, что составляет около 70% всех таких случаев.