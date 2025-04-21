Мэр города в Южной Калифорнии предлагает избавиться от бездомных, раздав им наркотики

Мэр Ланкастера Рекс Перрис заявил, что можно уменьшить количество бездомных, раздав им "столько фентанила, сколько они хотят"

Рекс Перрис (Фото: Х/rexformayor2024)

Мэр города Ланкастер в Южной Калифорнии Рекс Перрис предложил избавиться от бездомных, дав им "весь фентанил, который они так хотят". Его цитирует New York Post.

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Отмечается, что политик сделал это заявление 25 февраля во время заседания городского совета.

Когда местная жительница раскритиковала план властей разместить людей без жилья на территории заброшенного гольф-клуба возле жилого района, мэр неожиданно перебил ее, заявив: "Я просто хочу раздавать им бесплатный фентанил".

"Я действительно это имею в виду. Я хочу раздать им весь фентанил, который они так хотят", – добавил Перрис.

В комментарии местному изданию мэр Ланкастера пояснил, что имел в виду не всех бездомных, а, по его словам, "уголовный элемент, выпущенный из тюрем", который, по его мнению, сейчас составляет 40–45% среди бездомных.

"Именно эти люди ответственны за большинство ограблений, изнасилований и, по крайней мере, половину убийств в городе", – заявил он, не приведя никаких доказательств или статистики.

В то же время Перрис добавил, что его слова о бесплатном фентаниле не стоит воспринимать буквально. Мол, этот наркотик и так легко достать на улице, поэтому его комментарий был скорее саркастичным.

Апрельский указ президента Дональда Трампа повышает пошлины для Китая с 84% до 125%. Но это дополнение к 20%-му тарифу на фентанил, который Трамп ранее ввел для Китая. Эта пошлина, введенная из-за того, что китайский фентанил (наркотик) попадает в США.

Официальные данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтверждают, что фентанил является главной причиной смертей от передозировок в стране. В 2023 году около 72 000 смертей от передозировки были связаны с нелегально изготовленными фентанилами, что составляет около 70% всех таких случаев.