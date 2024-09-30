Міністр оборони Ізраїлю анонсував новий етап війни проти Хезболли

WP повідомило, що Ізраїль попередив США про обмежену наземну операцію на території Лівану

Йоав Галант (Фото: Abir Sultan / EPA)

Наступний етап війни проти Хезболли розпочнеться незабаром, що дозволить жителям півночі Ізраїлю повернутися додому. Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, передає видання The Times of Israel.

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"Незабаром почнеться наступний етап війни проти Хезболли. Це стане вагомим чинником у зміні ситуації з безпекою та дозволить нам завершити важливу [місію] повернення мешканців до їхніх домівок", – сказав Галант.

За його словами, ізраїльські військові планують "змістити центр тяжіння на північ". Також очільник оборонного відомства Ізраїлю пообіцяв "повернути людей додому".

Видання The Washington Post із посиланням на неназваного американського посадовця повідомило, що Ізраїль попередив Сполучені Штати, що планує "обмежену наземну операцію" у Лівані, яка може розпочатися найближчим часом.

Співрозмовник додав, що запланована кампанія буде менш масштабною, ніж війна проти Хезболли у 2006 році, і буде зосереджена на знищенні бойової інфраструктури вздовж кордону, щоб усунути загрозу для ізраїльських прикордонних громад.

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