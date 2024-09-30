Министр обороны Израиля анонсировал новый этап войны против Хезболлы

WP сообщило, что Израиль предупредил США об ограниченной наземной операции на территории Ливана

Йоав Галант (Фото: Abir Sultan / EPA)

Следующий этап войны против Хезболлы начнется вскоре, что позволит жителям севера Израиля вернуться домой. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант, передает издание The Times of Israel.

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"В скором времени начнется следующий этап войны против Хезболлы. Это станет весомым фактором в изменении ситуации с безопасностью и позволит нам завершить важную [миссию] возвращения жителей в их дома", — сказал Галант.

По его словам, израильские военные планируют "сместить центр тяжести на север". Также глава оборонного ведомства Израиля пообещал "вернуть людей домой".

Издание The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Израиль предупредил Соединенные Штаты, что планирует "ограниченную наземную операцию" в Ливане, которая может начаться в ближайшее время.

Собеседник добавил, что планируемая кампания будет менее масштабной, чем война против Хезболлы в 2006 году, и будет сосредоточена на уничтожении боевой инфраструктуры вдоль границы, чтобы устранить угрозу для израильских пограничных общин.

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