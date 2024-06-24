На Гаваях через напад акули загинув зірка "Піратів Карибського моря" Перрі

Тамайо Перрі понад 10 років професійно займався серфінгом, а також був рятувальником

Тамайо Перрі (Фото: Facebook)

23 червня на Гаваях внаслідок нападу акули загинув актор Тамайо Перрі, відомий роллю в фільмі "Пірати Карибського моря. На дивних берегах". Про це повідомило видання BBC з посиланням на поліцію Гонолулу.

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За інформацією поліціянтів, екстрену допомогу викликали на пляж Малаекахана близько 13:00 за місцевим часом. 49-річного актора, який зазнав нападу акули, доставили на берег на водному мотоциклі, однак медики констатували його смерть.

Перрі зіграв одного з піратів у четвертому фільмі франшизи "Пірати Карибського моря. На дивних берегах" 2011 року, де також знімалися Джонні Депп, Пенелопа Крус та Джеффрі Раш. Крім цього, він зіграв ролі у фільмах "Загублені", "Блакитна хвиля", "Янголи Чарлі-2" та серіалі "Поліція Гаваїв".

Актор, який народився у східній частині гавайського острова Оаху, понад 10 років професійно займався серфінгом, а також був рятувальником.