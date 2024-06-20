Помер актор Дональд Сазерленд, відомий роллю диктатора Сноу у "Голодних іграх"

Син актора Кіфер Сазерленд не повідомив, що стало причиною смерті його батька

Дональд Сазерленд (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

На 89 році з життя пішов канадський актор Дональд Сазерленд, який зіграв, зокрема, диктатора Коріолана Сноу у серії фільмів "Голодні ігри". Про це заявив його син Кіфер Сазерленд.

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"З важким серцем повідомляю вам, що мій батько, Дональд Сазерленд, помер. Особисто я вважаю його одним з найважливіших акторів в історії кіно. Ніколи його не лякала роль, хороша, погана чи потворна — він любив те, що робив, і робив те, що любив", – написав він.

Син актора не повідомив, що стало причиною смерті його батька.

Дональд Сазерленд почав зніматися 1965 року і зіграв у десятках фільмів і серіалів. Він виконав одну з головних ролей у франшизі "Голодні ігри", де грав президента-тирана держави Панем Коріолана Сноу.

Також у його фільмографії – картини "Гордість і упередження", "Холодна гора", "Пограбування по-італійськи", "Зворотна тяга" і "Брудна дюжина". Крім того, Сазерленд виконував одну з ролей у мінісеріалі "Відіграти назад" з Ніколь Кідман і Г'ю Грантом, який вийшов 2020 року.

28 квітня 2023 року Lionsgate офіційно випустив трейлер до фільму "Балада про співочих пташок і змій" — це приквел до "Голодних ігор".

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