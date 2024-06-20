Умер актер Дональд Сазерленд, известный ролью диктатора Сноу в "Голодных играх"

Дональд Сазерленд (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

На 89 году из жизни ушел канадский актер Дональд Сазерленд, сыгравший, в частности, диктатора Кориолана Сноу в серии фильмов "Голодные игры". Об этом заявил его сын Кифер Сазерленд.

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"С тяжелым сердцем сообщаю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, умер. Лично я считаю его одним из важнейших актеров в истории кино. Никогда его не пугала роль, хорошая, плохая или безобразная – он любил то, что делал, и делал то , что любил", – написал он.

Сын актера не сообщил, что стало причиной смерти отца.

Дональд Сазерленд начал сниматься в 1965 году и сыграл в десятках фильмов и сериалов. Он сыграл одну из главных ролей во франшизе "Голодные игры", где играл президента-тирана государства Панем Кориолана Сноу.

Также в его фильмографии – картины "Гордость и предубеждения", "Холодная гора", "Ограбление по-итальянски", "Обратная тяга" и "Грязная дюжина". Кроме того, Сазерленд исполнял одну из ролей в мини-сериале "Отыграть назад", вышедшим в 2020 году, с Николь Кидман и Хью Грантом.

28 апреля 2023 года Lionsgate официально выпустил трейлер к фильму "Баллада о певчих птичках и змеях" – это приквел к "Голодным играм".

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