На Гавайях из-за нападения акулы погиб звезда "Пиратов Карибского моря" Перри

Тамайо Перри более 10 лет профессионально занимался серфингом, а также был спасателем

Тамайо Перри (Фото: Facebook)

23 июня на Гавайях в результате нападения акулы погиб актер Тамайо Перри, известный ролью в фильме "Пираты Карибского моря. На странных берегах". Об этом сообщило издание BBC со ссылкой на полицию Гонолулу.

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По информации полицейских, экстренную помощь вызвали на пляж Малаэкана около 13:00 по местному времени. 49-летнего актера, подвергшегося нападению акулы, доставили на берег на водном мотоцикле, однако медики констатировали его смерть.

Перри сыграл одного из пиратов в четвертом фильме франшизы "Пираты Карибского моря. На странных берегах" 2011 года, где также снимались Джонни Депп, Пенелопа Крус и Джеффри Раш. Кроме этого, он сыграл роли в фильмах "Потерянные", "Голубая волна", "Ангелы Чарли-2" и сериале "Полиция Гавайев".

Актер, родившийся в восточной части гавайского острова Оаху, более 10 лет профессионально занимался серфингом, а также был спасателем.