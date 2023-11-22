На кордоні з Фінляндією РФ запускає "польський" сценарій із мігрантами – Європарламент

21 листопада у Європарламенті екстрено обговорили ситуацію на кордоні Фінляндії з Росією та заявили про наростання гібридних загроз з боку російських спецслужб. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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21 листопада Європарламент обговорив як невідкладне питання про міграційну кризу, яку Росія штучно створює на кордоні з Фінляндією.

14 листопада прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що служба прикордонного контролю РФ почала масово пропускати до кордону Фінляндії людей без документів і що уряд країни може розглянути повне закриття кордону з РФ. Після цього Фінляндія практично повністю закрила для переходу чотири основні КПП на кордоні з Росією.

Як повідомили євродепутати від Фінляндії, лише у листопаді на кордон країни прибули близько 500 молодих чоловіків із неповними документами, які стверджували, що їхні посвідчення особи "зникли". В основному це громадяни Сирії, Сомалі та Ємену. За інформацією спецслужб Фінляндії, іноземців активно заманює до Росії ФСБ, потім їм дають велосипеди, автобусами доставляють до кордону та відправляють до фінських КПП.

Єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила, що Євросоюзу необхідно "захищати і свої кордони, і свої цінності", і закликала євродепутатів "виробити спільну жорстку відповідь ЄС на подібні виклики".

Йоганссон нагадала, що у 2021 році схожа ситуація була створена диктатором Білорусі Олександром Лукашенком на кордонах з Польщею, Литвою та Латвією. Пропаганда Лукашенка, яка організувала прикордонну кризу з мігрантами, стверджувала, що ЄС нібито не пускає до себе біженців усупереч європейським принципам гуманізму та відкритості.

Єврокомісарка сказала, що "розібралися з цим тоді, розберемося й зараз". Водночас вона наголосила, що Євросоюзу необхідно знайти рішення, яке закриє можливість використовувати біженців як інструмент, який спрямовує "наші власні цінності проти нас самих".

Австрійський депутат Лукас Мандль назвав дії Росії "організованою державою контрабандою людей".

Європарламент має намір розробити чіткі правила щодо таких ситуацій, щоб позбавити Росію можливості використати прогалини у міграційній політиці ЄС для створення криз.

Влітку 2021 року режим Лукашенка організував доставлення нелегальних мігрантів із Близького Сходу до кордонів Литви, Латвії та Польщі. Це викликало посилення заходів безпеки на кордонах Білорусі, включно зі встановленням постійних загороджень та військовими операціями щодо протидії масовим проривам через кордон. На Заході вважали, що цю операцію можна було організувати з ініціативи Кремля.

У вересні 2023 року Фінляндія заборонила в'їзд на зареєстрованих у Росії автомобілях.

19 жовтня повідомлялося, що Міноборони Фінляндії з міркувань національної безпеки заблокувало три заплановані угоди з нерухомістю за участю російських покупців.

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