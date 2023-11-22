На границе с Финляндией РФ запускает "польский" сценарий с мигрантами – Европарламент

21 ноября в Европарламенте экстренно обсудили ситуацию на границе Финляндии с Россией и заявили о нарастании гибридных угроз со стороны российских спецслужб. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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21 ноября Европарламент обсудил как неотложный вопрос о миграционном кризисе, который Россия искусственно создает на границе с Финляндией.

14 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что служба пограничного контроля РФ начала массово пропускать к границе Финляндии людей без документов и что правительство страны может полностью закрыть границу с РФ. После этого Финляндия практически полностью закрыла для перехода четыре основных КПП на границе с Россией.

Как сообщили евродепутаты от Финляндии, только в ноябре на границу страны прибыли около 500 молодых мужчин с неполными документами, которые утверждали, что их удостоверения личности "пропали". В основном это граждане Сирии, Сомали и Йемена. По информации спецслужб Финляндии, иностранцев активно заманивает в Россию ФСБ, затем им дают велосипеды, на автобусах доставляют к границе и отправляют к финским КПП.

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что Евросоюзу необходимо "защищать и свои границы, и свои ценности", и призвала евродепутатов "выработать общий жесткий ответ ЕС на подобные вызовы".

Юханссон напомнила, что в 2021 году похожая ситуация была создана диктатором Беларуси Александром Лукашенко на границах с Польшей, Литвой и Латвией. Пропаганда Лукашенко, который организовал пограничный кризис с мигрантами, утверждала, что ЕС якобы не пускает к себе беженцев вопреки европейским принципам гуманизма и открытости.

Еврокомиссар сказала, что "разобрались с этим тогда, разберемся и сейчас". При этом она подчеркнула, что Евросоюзу необходимо найти решение, которое закроет возможность использовать беженцев как инструмент, который направляет "наши собственные ценности против нас же самих".

Австрийский депутат Лукас Мандль назвал действия России "организованной государством контрабандой людей".

Европарламент намерен разработать четкие правила в отношении таких ситуаций, чтобы лишить Россию возможности использовать пробелы в миграционной политике ЕС для создания кризисов.

Летом 2021 года режим Лукашенко организовал доставку нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Это вызвало усиление мер безопасности на границах Беларуси, в том числе установление постоянных заграждений и военные операции по противодействию массовым прорывам через границу. На Западе считали, что эта операция могла быть организована по инициативе Кремля.

В сентябре 2023 года Финляндия запретила въезд на зарегистрированных в России автомобилях.

19 октября сообщалось, что Минобороны Финляндии из соображений национальной безопасности заблокировало три запланированных сделки с недвижимостью с участием российских покупателей.

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