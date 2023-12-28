Не полетів через шеврон: у Вільнюсі не пустили на літак пасажира з емблемою Вагнера

Литовець прийшов до аеропорту Вільнюса із шевроном Вагнера на сумці. Його не пропустили в літак та оштрафували за демонстрацію забороненої символіки

Фото - Поліція Вільнюса

Громадянин Литви прийшов на авіарейс до аеропорту Вільнюса із сумкою, на якій був шеврон терористичного угруповання Вагнера. Його оштрафували та не пустили на літак, пише Delfi.

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Пасажир, який мав квиток на рейс до Лондона, прийшов до аеропорту Вільнюса з сумкою, на якій був шеврон російського терористичного угруповання Вагнера, повідомив прессекретар компанії "Аеропорти Литви" Тадас Василяускас.

За його словами, служби аеропорту перевірили пасажира та його багаж. У нього не було виявлено нічого підозрілого чи небезпечного, проте через шеврон на сумці було викликано поліцію та прикордонників.

За повідомленням представника прикордонної служби Гедрюса Мішутіса, пасажира не пропустили на літак і оштрафували за "демонстрацію нацистської, комуністичної та іншої забороненої символіки".

У серпні 2023 року Вільнюський університет звільнив російського професора Андрія Десніцького, котрий заперечував окупацію Радянським Союзом країн Балтії.

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