Литовец пришел в аэропорт Вильнюса с шевроном Вагнера на сумке. Его не пропустили в самолет и оштрафовали за демонстрацию запрещенной символики

Фото - Полиция Вильнюса

Гражданин Литвы пришел на авиарейс в аэропорт Вильнюса с сумкой, на которой был шеврон террористической группировки Вагнера. Его оштрафовали и не пустили на самолет, пишет Delfi.

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Пассажир, у которого был билет на рейс в Лондон, пришел в аэропорт Вильнюса с сумкой, на которой был шеврон российской террористической группировки Вагнера, сообщил изданию пресс-секретарь компании "Аэропорты Литвы" Тадас Василяускас.

По его словам, службы аэропорта проверили пассажира и его багаж. У него не было обнаружено ничего подозрительного или опасного, однако из-за шеврона на сумке была вызвана полиция и пограничники.

По сообщению представителя погранслужбы Гедрюса Мишутиса, пассажира не пропустили на самолет и оштрафовали за "демонстрацию нацистской, коммунистической и другой запрещенной символики".

В августе 2023 года Вильнюсский университет уволил российского профессора Андрея Десницкого, который отрицал оккупацию Советским Союзом стран Балтии.

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