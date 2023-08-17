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Из вуза Литвы уволили профессора из России. Отрицал советскую оккупацию Балтии и не только

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 22:43
Из вуза Литвы уволили профессора из России. Отрицал советскую оккупацию Балтии и не только - Фото
Андрей Десницкий (Фото: Facebook)

Вильнюсский университет уволил российского профессора Андрея Десницкого, отрицавшего оккупацию Советским Союзом стран Балтии. Об этом сообщает LRT.lt.

"Хочу сообщить, что трудовой договор с Андреем Десницким будет расторгнут в августе", – сказал декан филологического факультета Вильнюсского университета Миндаугас Квиеткаускас.

Российский профессор был преподавателем в Вильнюсском университете с осени прошлого года. Он был принят на должность научного сотрудника, поскольку отвечал всем требованиям, установленным университетом, пишет издание.

До того, живя в Москве, он писал статьи, в которых утверждал, что советский диктатор Иосиф Сталин якобы не оккупировал Литвы, Латвии и Эстонии в 1940 году, а "лишь настаивал на присоединении к Советскому Союзу", и что якобы Красная армия не встретила сопротивления в странах Балтии.

Он также утверждал, что сопротивления советским войскам не было, добавив, что "формально под российской армией было больше свободы", чем в межвоенной независимой Литве.

Сегодня, 17 августа, Десницкий отреагировал на свое увольнение в Facebook.

Он заявил, что статьи с отрицаниями советской оккупации стран Балтии писал 11 лет назад, и был якобы под влиянием российской пропаганды.

По его словам, оказавшись в Литве, он стал задавать вопросы и ему "доброжелательно объяснили" ситуацию.

"Я понял и принял. Люди меняются, это возможно и это необходимо. В сухом остатке: об этой статье я искренне сожалею и прошу прощения у тех, кто готов их принять", – написал Десницкий.

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Милана Головань
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