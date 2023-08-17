З вишу Литви звільнили професора з Росії. Заперечував радянську окупацію Балтії й не тільки

Вільнюський університет звільнив російського професора Андрія Десницького, який заперечував окупацію Радянським Союзом країн Балтії. Про це повідомляє LRT.lt.

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"Хочу повідомити, що трудовий договір з Андрієм Десницьким буде розірвано в серпні", – сказав декан філологічного факультету Вільнюського університету Міндаугас Квієткаускас.

Російський професор був викладачем у Вільнюському університеті з осені минулого року. Він був прийнятий на посаду наукового співробітника, оскільки відповідав усім вимогам, встановленим університетом, пише видання.

До того, живучи у Москві, він писав статті, в яких стверджував, що радянський диктатор Йосип Сталін нібито не окуповував Литви, Латвії й Естонії в 1940 році, а "лише наполягав на приєднанні до Радянського Союзу", і що нібито Червона армія не зустріла спротиву у країнах Балтії.

Він також стверджував, що опору радянським військам не було, додавши, що "формально під російською армією було більше свободи", ніж у міжвоєнній незалежній Литві.

Сьогодні, 17 серпня, Десницький відреагував на своє звільнення у Facebook.

Він заявив, що статті із запереченнями радянської окупації країн Балтії писав 11 років тому, і був начебто під впливом російської пропаганди.

За його словами, опинившись у Литві, він почав ставити запитання і йому "доброзичливо пояснили" ситуацію.

"Я зрозумів і прийняв. Люди змінюються, це можливо й це необхідно. У сухому залишку: про цю статтю я щиро шкодую і прошу вибачення в тих, хто готовий їх прийняти", – написав Десницький.

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