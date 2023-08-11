Лейтенант РФ втік до Литви та попросив політичного притулку, щоб не потрапити до України
Лейтенант Збройних сил РФ Іван Корольов нелегально перейшов кордон Литви, був затриманий і попросив політичного притулку, оскільки "не хотів брати участь у кровопролитній війні" проти України. Про це повідомляє російська служба ВВС.
Як повідомляє видання, Корольов зумів перейти кордон Литви, дістався Вільнюса і 10 серпня був затриманий оперативниками литовської прикордонної служби. Після затримання його повернули на прикордонний КПП, звідки він зумів зв'язатися з журналістом ВВС.
За його словами, Корольов "вирішив залишити РФ у зв'язку з тим, що не хотів брати участь у кровопролитній війні", яку розв'язала його держава.
За інформацією ВВС, Корольов проходив службу у військовій частині Об'єднаного стратегічного командування Східного військового округу РФ, яка штатно дислокується у селищі Тейсін Хабаровського краю. За його заявою, він виконував обов'язки "заступника начальника обліково-операційного відділення польового артилерійського складу", був учасником "спеціальної військової операції" Росії проти України, проте території Росії не залишав і займався забезпеченням розподілом боєприпасів для фронтових частин.
BBC підкреслює, що не має у своєму розпорядженні підтвердження цієї інформації.
Прохання Корольова про надання притулку прийнято владою Литви, результати його розгляду він чекатиме у міграційному центрі.
- На початку 2023 року в Норвегії затримали колишнього вагнерівця Медведєва, який втік з РФ, який хотів політпритулку. У середині травня він захотів назад до Росії. У поліції Норвегії заявили LIGA.net, що Україна не просила про екстрадицію вагнерівця.
- 26 липня колишній російський військовий Павло Філатьєв, який воював проти України, заявив, що отримав притулок у Франції.
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