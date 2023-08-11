Лейтенант РФ сбежал в Литву и попросил политическое убежище, чтобы не попасть в Украину

Лейтенант Вооруженных сил РФ Иван Королев нелегально перешел границу Литвы, был задержан и попросил политическое убежище, так как "не хотел принимать участие в кровопролитной войне" против Украины. Об этом сообщает русская служба BBC.

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Как сообщает издание, Королев сумел перейти границу Литвы, добрался до Вильнюса и 10 августа был задержан оперативниками литовской погранслужбы. После задержания его вернули на приграничный КПП, откуда он сумел связаться с журналистом BBC.

По его словам, Королев "принял решение покинуть РФ в связи с тем, что не хотел принимать участие в кровопролитной войне", которую развязало его государство.

По информации BBC, Королев проходил службу в войсковой части Объединенного стратегического командования Восточного военного округа РФ, которая штатно дислоцируется в поселке Тейсин Хабаровского края. По его заявлению, он выполнял обязанности "заместителя начальника учетно-операционного отделения полевого артиллерийского склада", был участником "специальной военной операции" России против Украины, однако территорию России не покидал и занимался обеспечением распределением боеприпасов для фронтовых частей.

BBC подчеркивает, что не располагает подтверждением этой информации.

Прошение Королева о предоставлении убежища принято властями Литвы, результаты его рассмотрения он будет ждать в миграционном центре.

26 июля бывший российский военный Павел Филатьев, воевавший против Украины, заявил, что получил убежище во Франции.

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