Несправний американський F-16 спровокував у Болгарії політичний скандал

Парламент закликає до розслідування "потенційного саботажу" інтеграції літака до складу Повітряних сил Болгарії

F-16 Block 70 у Болгарії (Фото: VASSIL DONEV/EPA)

Технічна несправність нещодавно поставленого до Болгарії винищувача F-16 Block 70 викликала політичні потрясіння в Софії. Парламентарії запідозрили втручання іноземних розвідувальних структур та саботаж. Про це повідомляє Euractiv.

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Як повідомляє видання, літак, що є частиною стратегічного переходу Болгарії до оборонних можливостей стандартів НАТО, прибув зі Сполучених Штатів місяць тому. Він є першим із запланованих 16 винищувачів.

Після виявлення несправності F-16 парламентський Комітет з питань служб безпеки закликав до розслідування "можливого несанкціонованого доступу ворожих організацій до секретної інформації" та "потенційного саботажу, спрямованого на офіційну інтеграцію літака до складу Повітряних сил Болгарії".

Парламентарії також вимагають проведення офіційних слухань за участю міністра оборони Атанаса Запрянова та керівників військових і цивільних розвідувальних служб.

Запрянов заперечив будь-які звинувачення у саботажі.

"Жодного саботажу F-16 не було. Припинімо політичні атаки. Болгарські пілоти та екіпажі – професіонали", – заявив він.

Міністр уточнив, що проблема пов'язана з несправністю обладнання, виявленого американським пілотом під час доставляння.

За його словами, несправність буде усунена безпосередньо компанією-виробником Lockheed Martin, а літак залишатиметься під технічним наглядом американських спеціалістів протягом наступних трьох років.

"Звичайне технічне питання перетворилося на драму внутрішньої та зовнішньої політики", – додав він, припустивши, що "політизація інциденту ризикує підірвати довіру громадськості до євроатлантичного військового переходу Болгарії".

Як зазначає видання, епізод підкреслює високу чутливість питання щодо оборонних закупівель та кібербезпеки прикордонної держави НАТО з огляду на поточну регіональну нестабільність та гібридний тиск з боку Росії.