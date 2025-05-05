Парламент призывает к расследованию "потенциального саботажа" интеграции самолета в состав Воздушных сил Болгарии

F-16 Block 70 в Болгарии (Фото: VASSIL DONEV/EPA)

Техническая неисправность недавно поставленного в Болгарию истребителя F-16 Block 70 вызвала политические потрясения в Софии. Парламентарии заподозрили вмешательство иностранных разведывательных структур и саботаж. Об этом сообщает Euractiv.

Как сообщает издание, самолет, являющийся частью стратегического перехода Болгарии к оборонным возможностям стандартов НАТО, прибыл из Соединенных Штатов месяц назад. Он первый из запланированных 16 истребителей.

После выявления неисправности F-16 парламентский Комитет по вопросам службы безопасности призвал к расследованию "возможного несанкционированного доступа враждебных организаций к секретной информации" и "потенциального саботажа, направленного на официальную интеграцию самолета в состав Воздушных сил Болгарии".

Парламентарии также требуют проведения официальных слушаний с участием министра обороны Атанаса Запрянова и руководителей военных и гражданских разведывательных служб.

Запрянов jghjdthu какие-либо обвинения в саботаже.

"Никакого саботажа F-16 не было. Прекратим политические атаки. Болгарские пилоты и экипажи – профессионалы", – заявил он.

Министр уточнил, что проблема связана с неисправностью оборудования, обнаруженного американским пилотом при доставке.

По его словам, неисправность будет устранена непосредственно компанией-производителем Lockheed Martin, а самолет будет оставаться под техническим наблюдением американских специалистов в течение следующих трех лет.

"Обычный технический вопрос превратился в драму внутренней и внешней политики", – добавил он, допустив, что "политизация инцидента рискует подорвать доверие общественности к евроатлантическому военному переходу Болгарии".

Как отмечает издание, эпизод подчеркивает высокую чувствительность вопроса оборонных закупок и кибербезопасности приграничного государства НАТО c учетом текущей региональной нестабильности и гибридного давления со стороны России.