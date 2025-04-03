Пророссийским силам в Болгарии не удалось объявить недоверие правительству

Парламент Болгарии (Фото: Vassil Donev/EPA)

Парламент Болгарии не одобрил постановление о вотуме недоверия правительству Росена Желязкова, которое внесла пророссийская партия Возрождения при поддержке двух популистско-националистических партий. Об этом сообщило медиа The Sofia Globe.

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В четверг, 3 апреля, Национальное собрание Болгарии большинством голосов проголосовало за отклонение вотума недоверия коалиционному правительству премьер-министра Желязкова.

Соответствующее постановление подала в парламент пророссийская партия Возрождение при поддержке двух популистско-националистических партий Меч и Величие. Свою инициативу они объяснили "провалами во внешней политике" со стороны правительства, начавшего работать в январе 2025 года.

В 240-местном Национальном собрании проголосовали 204 депутата. 150 высказались "против", 54 – "за".

После завершения голосования глава парламента Наталья Киселева напомнила, что согласно регламенту, новый вотум недоверия может быть внесен не ранее чем через шесть месяцев. Для одобрения вотума недоверия болгарскому правительству необходимо простое большинство, то есть 121 голос.

После завершения голосования Желязков, присутствовавший на заседании вместе с членами правительства, поднялся, чтобы выразить благодарность.

"Этим вы поддержали европейскую перспективу Болгарии и перспективу Болгарии относительно демократического развития – того, чего желает большинство общества", – заявил он.

10 января 2025 года лидер Возрождения Костадинов обратился к властям Болгарии с призывом "вернуть назад" часть Одесской области. Посольство Украины в Софии осудило его заявления, подчеркнув, что такие нарративы прокремлевские.

16 января в Болгарии депутаты Народного собрания утвердили новое правительство во главе с премьер-министром Желязковым.