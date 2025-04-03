Проросійським силам у Болгарії не вдалося оголосити недовіру уряду

Парламент Болгарії (Фото: Vassil Donev/EPA)

Парламент Болгарії не схвалив постанову про вотум недовіри уряду Росена Желязкова, яку внесла проросійська партія Відродження за підтримки двох популістсько-націоналістичних партій. Про це повідомило медіа The Sofia Globe.

У четвер, 3 квітня, Національні збори Болгарії більшістю голосів проголосували за відхилення вотуму недовіри коаліційному уряду прем’єр-міністра Желязкова.

Відповідну постанову подала до парламенту проросійська партія Відродження за підтримки двох популістсько-націоналістичних партій Меч і Велич. Свою ініціативу вони пояснили "провалами у зовнішній політиці" з боку уряду, який почав працювати у січні 2025 року.

У 240-місному Національному зібранні проголосували 204 депутати. 150 висловилися "проти", 54 – "за".

Після завершення голосування голова парламенту Наталія Кисельова нагадала, що згідно з регламентом, новий вотум недовіри може бути внесений не раніше ніж через шість місяців. Для схвалення вотуму недовіри болгарському уряду необхідна проста більшість, тобто 121 голос.

Після завершення голосування Желязков, який був присутній на засіданні разом із членами уряду, піднявся, щоб висловити подяку.

"Цим ви підтримали європейську перспективу Болгарії та перспективу Болгарії щодо демократичного розвитку – того, чого бажає більшість суспільства", – заявив він.

10 січня 2025 року лідер Відродження Костадинов звернувся до влади Болгарії із закликом "повернути назад" частину Одеської області. Посольство України у Софії засудило його заяви, наголосивши, що такі наративи є прокремлівськими.

16 січня у Болгарії депутати Народних зборів затвердили новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Желязковим.