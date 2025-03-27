Припинення вогню. Болгарія пропонує розмістити у себе центр з моніторингу Чорного моря

Таку пропозицію зробив прем'єр-міністр країни Розен Желязков на саміті "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня

Чорне море (Фото: ЕРА/Yuri Kochetkov)

У рамках переговорів про припинення вогню між Росією та Україною Болгарія запропонувала розмістити у себе багатонаціональний морський координаційний центр для убезпечення судноплавства у Чорному морі. Про це пише The Guardian з посиланням на болгарський уряд.

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Таку пропозицію зробив прем'єр-міністр країни Розен Желязков на саміті "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня, повідомляється в пресрелізі уряду.

Там сказано, що болгарська пропозиція включає механізм "постійного морського спостереження і раннього попередження про потенційні загрози", а також моніторинг критично важливої підводної інфраструктури в Чорному морі.

Желязков стверджує, що нова структура може базуватися на Чорноморській групі з протимінної діяльності, сформованій за участю Туреччини й Румунії.