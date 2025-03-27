Припинення вогню. Болгарія пропонує розмістити у себе центр з моніторингу Чорного моря
У рамках переговорів про припинення вогню між Росією та Україною Болгарія запропонувала розмістити у себе багатонаціональний морський координаційний центр для убезпечення судноплавства у Чорному морі. Про це пише The Guardian з посиланням на болгарський уряд.
Таку пропозицію зробив прем'єр-міністр країни Розен Желязков на саміті "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня, повідомляється в пресрелізі уряду.
Там сказано, що болгарська пропозиція включає механізм "постійного морського спостереження і раннього попередження про потенційні загрози", а також моніторинг критично важливої підводної інфраструктури в Чорному морі.
Желязков стверджує, що нова структура може базуватися на Чорноморській групі з протимінної діяльності, сформованій за участю Туреччини й Румунії.
- 23 березня 2025 року у Саудівській Аравії відбувся другий тур переговорів між Україною та США щодо часткового припинення вогню. Спочатку повідомлялося, що на зустрічі обговорювали питання ударів по енергетичних об'єктах, згодом стало відомо, що йшлося і про перемир'я на морі.
- Зеленський прокоментував переговори та зазначив, що Україна була конструктивною, а розмова вийшла досить корисною.
- 26 березня в ОП заявили, що під час зустрічей у Саудівській Аравії Україна та США домовилися про припинення вогню щодо енергетичних об’єктів і в Чорному морі – воно набуло чинності з моменту публікації спільної заяви.