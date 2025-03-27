Прекращение огня. Болгария предлагает разместить у себя центр по мониторингу Черного моря
В рамках переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной, Болгария предложила разместить у себя многонациональный морской координационный центр для обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на болгарское правительство.
Такое предложение сделал премьер-министр страны Розен Желязков на саммите "коалиции решительных" в Париже 27 марта, сообщается в пресс-релизе правительства.
Там сказано, что болгарское предложение включает в себя механизм "постоянного морского наблюдения и раннего предупреждения о потенциальных угрозах", а также мониторинг критически важной подводной инфраструктуры в Черном море.
Желязков утверждает, что новая структура может базироваться на Черноморской группе по противоминной деятельности, сформированной с участием Турции и Румынии.
- 23 марта 2025 года в Саудовской Аравии состоялся второй тур переговоров между Украиной и США по частичному прекращению огня. Сначала сообщалось, что на встрече обсуждали вопросы ударов по энергетическим объектам, впоследствии стало известно, что речь шла и о перемирии на море.
- Зеленский прокомментировал переговоры и отметил, что Украина была конструктивной, а разговор получился довольно полезным.
- 26 марта в ОП заявили, что во время встреч в Саудовской Аравии Украина и США договорились о прекращении огня по энергетическим объектам и в Черном море – оно вступило в силу с момента публикации совместного заявления.