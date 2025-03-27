Прекращение огня. Болгария предлагает разместить у себя центр по мониторингу Черного моря

Такое предложение сделал премьер-министр страны Розен Желязков на саммите "коалиции решительных" в Париже 27 марта

Черное море (Фото: ЕРА/Yuri Kochetkov)

В рамках переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной, Болгария предложила разместить у себя многонациональный морской координационный центр для обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на болгарское правительство.

Такое предложение сделал премьер-министр страны Розен Желязков на саммите "коалиции решительных" в Париже 27 марта, сообщается в пресс-релизе правительства.

Там сказано, что болгарское предложение включает в себя механизм "постоянного морского наблюдения и раннего предупреждения о потенциальных угрозах", а также мониторинг критически важной подводной инфраструктуры в Черном море.

Желязков утверждает, что новая структура может базироваться на Черноморской группе по противоминной деятельности, сформированной с участием Турции и Румынии.