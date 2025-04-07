Нетаньягу став першим іноземним лідером, який прибув до США на переговори щодо мит
У понеділок, 7 квітня, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прибув до Вашингтона на переговори з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом щодо мит. Про це повідомив телеканал CNN.
Прем’єр Ізраїлю стане першим іноземним лідером, який зустрінеться з Трампом після оголошення про запровадження мит, розповів директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассетт.
"Сьогодні перша зустріч Ізраїлю", – сказав він, натякаючи на всі країни, які намагаються вести переговори.
"Президент Трамп розмовляв зі світовими лідерами всі вихідні", – сказав посадовець
"Я впевнений, що вони також обговорюватимуть торгівельну політику та політику на Близькому Сході", – розповів Хассетт в ефірі Fox News у понеділок із Білого дому.
Він наголосив, що США готові до "хорошої угоди".
Згідно з заявою Трампа минулого тижня, США встановили для Ізраїлю ставку 17%.
Медіа The Times of Israel пише, що Нетаньягу вже зустрівся зі спеціальним посланником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом.
- 2 квітня 2025 року Трамп оголосив про запровадження нових мит практично на всі товари, які надходять до США.
- Починаючи з суботи, 5 квітня, у США набрали чинності базові мита розміром 10% на всі імпортні товари.