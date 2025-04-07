Нетаньягу став першим іноземним лідером, який прибув до США на переговори щодо мит

Згідно з заявою Трампа минулого тижня, США встановили для Ізраїлю ставку 17%

Дональд Трамп і Беньямін Нетаньягу (Фото: Shawn Thew/EPA)

У понеділок, 7 квітня, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прибув до Вашингтона на переговори з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом щодо мит. Про це повідомив телеканал CNN.

Прем’єр Ізраїлю стане першим іноземним лідером, який зустрінеться з Трампом після оголошення про запровадження мит, розповів директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассетт.

"Сьогодні перша зустріч Ізраїлю", – сказав він, натякаючи на всі країни, які намагаються вести переговори.

"Президент Трамп розмовляв зі світовими лідерами всі вихідні", – сказав посадовець

"Я впевнений, що вони також обговорюватимуть торгівельну політику та політику на Близькому Сході", – розповів Хассетт в ефірі Fox News у понеділок із Білого дому.

Він наголосив, що США готові до "хорошої угоди".

Згідно з заявою Трампа минулого тижня, США встановили для Ізраїлю ставку 17%.

Медіа The Times of Israel пише, що Нетаньягу вже зустрівся зі спеціальним посланником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом.

2 квітня 2025 року Трамп оголосив про запровадження нових мит практично на всі товари, які надходять до США.

Починаючи з суботи, 5 квітня, у США набрали чинності базові мита розміром 10% на всі імпортні товари.