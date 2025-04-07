Нетаньяху стал первым зарубежным лидером, прибывшим в США на переговоры по пошлинам

Согласно заявлению Трампа на прошлой неделе, США установили для Израиля ставку 17%

Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху (Фото: Shawn Thew/EPA)

В понедельник, 7 апреля, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом по пошлинам. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Премьер Израиля станет первым иностранным лидером, который встретится с Трампом после объявления о введении пошлин, рассказал директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

"Сегодня первая встреча Израиля", – сказал он, намекая на все страны, пытающиеся вести переговоры.

"Президент Трамп разговаривал с мировыми лидерами все выходные", — сказал чиновник.

"Я уверен, что они также будут обсуждать торговую политику и политику на Ближнем Востоке", – рассказал Хассетт в эфире Fox News в понедельник из Белого дома.

Он подчеркнул, что США готовы к "хорошему соглашению".

Согласно заявлению Трампа на прошлой неделе, США установили для Израиля ставку 17%.

Медиа The Times of Israel пишет, что Нетаньяху уже встретился со специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.

2 апреля 2025 года Трамп объявил о введении новых пошлин практически на все поступающие в США товары.

Начиная с субботы, 5 апреля, в США вступили в силу базовые пошлины в размере 10% на все импортные товары.