Незаконно пробралися до будинку Сунака: британська поліція заарештувала чотирьох чоловіків

Затриманим чоловікам 20, 21, 43 і 52 роки, вони з різних районів Англії

Ріші Сунак (Фото: ЕРА/DENIS BALIBOUSE)

Поліція графства Північний Йоркшир стверджує, що заарештувала чотирьох чоловіків, які незаконно пробралися до будинку британського прем'єра Ріші Сунака.

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Інцидент стався 25 червня у селі Кірбі Сігстон, де розташований виборчий округ Сунака. Чоловіків затримали близько 12:40, після чого вивели з території та арештували за підозрою у скоєнні злочину з обставинами, що обтяжують покарання.

"Сьогодні вдень ми заарештували чотирьох людей на території будинку прем'єр-міністра. Наші офіцери були з чотирма чоловіками протягом однієї хвилини після того, як вони увійшли на територію", – йдеться у повідомленні.

Затриманим чоловікам 20, 21, 43 і 52 роки, вони з різних районів Англії.

1 травня 2024 року невідомі особи вдерлися на територію дачі директора оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера та підпалили її. Ліві радикали опублікували лист із зізнанням у скоєному, аргументували свої дії "допомогою ЗСУ".

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