Незаконно проникли в дом Риши Сунака: британская полиция арестовала четырех мужчин

Задержанным мужчинам 20, 21, 43 и 52 года, они из разных районов Англии

Риши Сунак (Фото: ЕРА/DENIS BALIBOUSE)

Полиция графства Северный Йоркшир утверждает, что арестовала четырех мужчин, незаконно пробравшихся в дом британского премьера Риши Сунака.

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Инцидент произошел 25 июня в селе Кирби Сигстон, где расположен избирательный округ Сунака. Мужчин задержали около 12:40, после чего вывели с территории и арестовали по подозрению в совершении преступления с обстоятельствами, отягчающими наказание.

"Сегодня днем мы арестовали четырех человек на территории дома премьер-министра. Наши офицеры были с четырьмя мужчинами в течение одной минуты после того, как они вошли на территорию", – говорится в сообщении.

Задержанным мужчинам 20, 21, 43 и 52 года они из разных районов Англии.

1 мая 2024 года неизвестные ворвались на территорию дачи директора оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера и подожгли ее. Левые радикалы опубликовали письмо с признанием в содеянном, аргументировали свои действия "помощью ВСУ".

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