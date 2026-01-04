Німецьке ультраліве угруповання взяло відповідальність за блекаут у Берліні

Угруповання оприлюднило подробиці підпалів і назвало це "актом самооборони та міжнародної солідарності"

Блекаут у Берліні (Фото: EPA/Filip Singer)

Ультраліве угруповання Vulkangruppe взяло на себе відповідальність за відключення електроенергії в німецькому Берліні. Про це повідомляє Tagesspiegel.

Поліція визнала справжнім лист від лівоекстремістського угруповання та розпочала розслідування. Для цього було створено спеціальну слідчу групу під назвою Spannung (Напруга).

Мер Берліна Кай Вегнер також підтвердив, що напад був скоєний лівими екстремістами, і наголосив на важливості розслідування. За його словами, ведеться інтенсивна робота над тим, щоб притягнути злочинців до відповідальності.

"Все це сталося вчора вранці. У нас є лист із зізнанням. Тепер його потрібно ретельно вивчити", – зазначив Вегнер.

Місто оголосило надзвичайний стан, на допомогу прибувають Збройні сили Німеччини.

Члени Vulkangruppe стверджують, що діяли нібито в інтересах суспільства, а підпал кабелів спрямований "проти жадібності до енергії" та зростання впливу технологічних компаній.

У заяві також йдеться, що напад на електростанцію – це "акт самооборони та міжнародної солідарності" з тими, хто "захищає Землю та життя". Угруповання поділилося деталями підпалів, розповівши, як використовувало сталеві прути для створення короткого замикання.