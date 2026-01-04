Немецкая ультралевая группировка взяла ответственность за блэкаут в Берлине
Ультралевая группировка Vulkangruppe взяла на себя ответственность за блэкаут в немецком Берлине. Об этом сообщает Tagesspiegel.
Полиция признала подлинным письмо от левоэкстремистской группировки и начала расследование. Для этого была создана специальная следственная группа под названием "Spannung" (Напряжение).
Мэр Берлина Кай Вегнер также подтвердил, что атака была совершена левыми экстремистами и подчеркнул важность расследования. По его словам, ведется интенсивная работа над тем, чтобы привлечь преступников к ответственности.
"Все это произошло вчера утром. У нас есть письмо с признанием. Теперь его нужно тщательно изучить", – отметил Вегнер.
Город объявил чрезвычайное положение, на помощь прибывают Вооруженные силы Германии.
Члены Vulkangruppe утверждают, что действовали якобы в интересах общества, а поджог кабелей направлен "против алчности энергии" и растущего влияния технологических компаний.
Также в заявлении сказано, что нападение на электростанцию – это "акт самообороны и международной солидарности" с теми, кто "защищает Землю и жизнь". Группировка поделилась деталями поджогов, рассказав, как использовала стальные прутья для короткого замыкания.
- 9 сентября 2025 года стало известно, что в Берлине остались без света десятки тысяч домов. Причиной назвали пожар на двух опорах высоковольтной линии электропередачи.
- 4 января 2026 года в Берлине случился масштабный блэкаут. Возобновить подачу электроэнергии обещают через несколько дней.
Комментарии (0)