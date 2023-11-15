Німецький "путінолог" визнав, що отримував "фінансову підтримку" з Росії

Відомий німецький журналіст і документаліст Хуберт Зайпель визнав, що негласно отримував "фінансову підтримку" у сотні тисяч євро від російського олігарха з оточення диктатора Володимира Путіна. Серію матеріалів про це опублікував Der Spiegel.

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Зайпель був регулярним учасником ток-шоу та інтерв'ю як "фахівець із Путіна" і раніше повністю спростовував звинувачення в тому, що отримує гроші від Кремля. У 2021 році в інтерв'ю на запитання про це він відповів рішучим "Ні!".

"Мабуть, це була брехня, як показали документи", – зазначає видання.

За даними спільного розслідування "Кіпрські таємниці" (Cyprus Confidential), результати якого опублікували Spiegel, Міжнародний консорціум розслідувальної журналістики (ICIJ) та ряд інших медіа, Зайпель негласно отримав через офшор близько 600 000 євро від власника російських компаній Силовые машины та Северсталь Олексія Мордашова.

Зайпель створив собі ім'я завдяки "безпрецедентному доступу" до Путіна – він стверджував, що спілкувався з ним "сотню разів". Журналіст публікував свої фото з російським диктатором з полювання на оленів у Сибіру та з поїздок з ним по Москві у лімузині. Книги Зайпеля "Путін. Логіка влади" (2015) та "Влада Путіна. Навіщо Європі Росія" (2021) були перекладені кількома мовами та стали бестселерами. Документальний фільм "Я, Путін. Портрет" (2012) номінувався на премію німецького телебачення.

Згідно з документами, які потрапили до рук розслідувачів, за п'ять років Зайпель отримав сотні тисяч євро у вигляді "спонсорства" від підставної компанії, пов'язаної з Мордашовим, який перебуває під санкціями. Як випливає з протоколів, свідком у цих угодах від імені спонсора був Дмитро Федотов – юрист, який працює на Сєвєрсталь.

Рукописна замітка до документа 2018 року зазначає, що "спонсорство" спрямоване "на створення книги про політичне середовище у Російській Федерації". Інший запис у тому ж документі згадує угоду 2013 року про "біографію Путіна".

Відповідаючи на запитання розслідувачів з Paper Trail Media, Зайпель визнав, що Мордашов "підтримував" його книги, але заявив, що його книги написані "неупереджено" і "в жодній з них не було виявлено конкретних фактичних помилок".

Як стверджують розслідувачі, документи щодо "книжкового" спонсорства були підготовлені компаніями Cypcodirect та кіпрським відділенням міжнародної аудиторської компанії PwC.

У лютому 2023 року російський олігарх Віктор Харитонін не зміг купити аеропорт Франкфурт-Хан на заході Німеччини через протести суспільства та політиків.

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