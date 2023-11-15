Немецкий "путинолог" признал, что получал "финансовую поддержку" из России

Известный немецкий журналист и документалист Хуберт Зайпель признал, что негласно получал "финансовую поддержку" в сотни тысяч евро от российского олигарха из окружения диктатора Владимира Путина. Серию материалов об этом опубликовал Der Spiegel.

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Зайпель был регулярным участником ток-шоу и интервью как "специалист по Путину" и ранее полностью опровергал обвинения в том, что получает деньги от Кремля. В 2021 году в интервью на вопрос об этом он ответил решительным "Нет!".

"Видимо, это была ложь, как показали документы", - отмечает издание.

По данным совместного расследования "Кипрские тайны" (Cyprus Confidential), результаты которого опубликовали Spiegel, Международный консорциум расследовательской журналистики (ICIJ) и ряд других медиа, Зайпель негласно получил через офшор около 600 000 евро от владельца российских компаний Силовые машины и Северсталь Алексея Мордашова.

Зайпель создал себе имя благодаря "беспрецедентному доступу" к Путину – он утверждал, что общался с ним "сотню раз". Журналист публиковал свои фото с российским диктатором с охоты на оленей в Сибири и из поездок с ним по Москве в лимузине. Книги Зайпеля "Путин. Логика власти" (2015) и "Власть Путина. Зачем Европе Россия" (2021) были переведены на несколько языков и стали бестселлерами. Документальный фильм "Я, Путин. Портрет" (2012) номинировался на премию немецкого телевидения.

Согласно документам, которые попали в руки расследователей, за пять лет Зайпель получил сотни тысяч евро в виде "спонсорства" от подставной компании, связанной с находящимся под санкциями Мордашовым. Как следует из протоколов, свидетелем в этих сделках от имени спонсора был Дмитрий Федотов – юрист, который работает на Северсталь.

Рукописная заметка к документу 2018 года отмечает, что "спонсорство" направлено "на создание книги о политической среде в Российской Федерации". Другая запись в том же документе упоминает соглашение 2013 года о "биографии Путина".

Отвечая на вопросы расследователей из Paper Trail Media, Зайпель признал, что Мордашов "поддерживал" его книги, но при этом заявил, что его книги написаны "беспристрастно" и "ни в одной из них не было обнаружено конкретных фактических ошибок".

Как утверждают расследователи, документы по "книжному" спонсорству были подготовлены компаниями Cypcodirect и кипрским отделением международной аудиторской компании PwC.

В феврале 2023 года российский олигарх Виктор Харитонин не смог купить аэропорт Франкфурт-Хан на западе Германии из-за протестов общества и политиков.

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