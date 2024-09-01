Норвезька принцеса вийшла заміж за американського шамана, який називав себе рептилією
Норвезька принцеса Марта Луїза вийшла заміж за свого давнього партнера, самопроголошеного американського духовного гуру і прихильника теорій змов Дюрека Верретта. Ексклюзивні права на висвітлення весілля придбали Netflix і журнал Hello, про що повідомляє Reuters.
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Пара вперше оголосила про свої стосунки у 2019 році, через два роки після того, як Луїза розлучилася з норвезьким письменником Арі Беном, з яким у неї троє дітей.
Церемонія другого весілля Луїзи відбулася в мальовничому містечку Гейрангер на заході Норвегії. На заході були присутні норвезький король Гаральд V та інші члени королівської родини. На відміну від її першого весілля у 2002 році, яке проходило в найбільшому соборі країни, ця церемонія не транслювалася по телебаченню.
- Марта Луїза в минулому стверджувала, що є ясновидицею, а до 2018 року керувала школою, в якій, за її словами, учнів навчали "творити чудеса" і розмовляти з ангелами.
- Верретт про себе каже, що він останній із шести поколінь шаманів, а одного разу сказав, що помер на 4 хвилини і 25 секунд.
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