Китай, РФ та Іран можуть стояти за фейками про принцесу Вельську Кейт Міддлтон – The Telegraph

У Британії вважають, що ворожі держави сприяють поширенню дезінформації, щоб дестабілізувати націю

Кейт Міддлтон (Фото: EPA)

Росія, Китай та Іран можуть поширювати дезінформацію про принцесу Вельську Кейт Міддлтон, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. Про це повідомило видання The Telegraph, посилаючись на неназваних співрозмовників в британському уряді.

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В уряді припускають, що за поширенням теорій змови та чуток в інтернеті про стан здоров'я принцеси Кейт стоять РФ, Китай та Іран.

За даними видання, після того, як принцеса оголосила про свій діагноз, прем'єр Британії Ріші Сунак засудив "тролів", які атакували Кейт у соціальних мережах. Проте згодом принцеса знову стала жертвою атак користувачів в Інтернеті, які засудили її за те, що вона не повідомила про свій діагноз раніше.

Водночас в уряді зростає занепокоєння тим, що до розпалювання нападів на принцесу в соцмережах причетні вороже налаштовані державні суб'єкти.

"Частиною способу дій ворожих держав є дестабілізація ситуації – незалежно від того, підриває це легітимність наших виборів чи інших інститутів", – заявив неназваний співрозмовник в уряді.

У The Telegraph додали, що такі коментарі з'явились на тлі підготовки Британії до оголошення нових санкцій проти Китаю після хвилі підтримуваних державою кібератак на групу високопоставлених депутатів.

18 березня в мережі опублікували фейки про "смерть" короля Британії Чарльза III.

22 березня Кейт Міддлтон опублікувала відеозвернення, де заявила, що хвора на рак.

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