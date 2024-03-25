Китай, РФ и Иран могут стоять за фейками о принцессе Кейт Миддлтон – The Telegraph

В Британии считают, что враждебные государства способствуют распространению дезинформации, чтобы дестабилизировать нацию

Кейт Миддлтон (Фото: EPA)

Россия, Китай и Иран могут распространять дезинформацию о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом сообщило издание The Telegraph, ссылаясь на неназванных собеседников в британском правительстве.

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В правительстве предполагается, что за распространением теорий заговора и слухов в интернете о состоянии здоровья принцессы Кейт стоят РФ, Китай и Иран.

По данным издания, после того, как принцесса объявила о своем диагнозе, премьер Британии Риши Сунак осудил "троллей", атаковавших Кейт в социальных сетях. Однако позже принцесса снова стала жертвой атак пользователей в Интернете, осудивших ее за то, что она не сообщила о своем диагнозе раньше.

В то же время в правительстве растет обеспокоенность тем, что к разжиганию нападок на принцессу в соцсетях причастны враждебно настроенные государственные субъекты.

"Частью способа действий враждебных государств является дестабилизация ситуации – независимо от того, подрывает ли это легитимность наших выборов или других институтов", – заявил неназванный собеседник в правительстве.

В The Telegraph добавили, что такие комментарии появились на фоне подготовки Британии к оглашению новых санкций против Китая после волны поддерживаемых государством кибератак на группу высокопоставленных депутатов.

18 марта в сети опубликовали фейки о "смерти" короля Британии Чарльза III.

22 марта Кейт Миддлтон опубликовала видеообращение, где заявила, что больна раком.

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