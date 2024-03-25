Китай, РФ и Иран могут стоять за фейками о принцессе Кейт Миддлтон – The Telegraph
Россия, Китай и Иран могут распространять дезинформацию о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом сообщило издание The Telegraph, ссылаясь на неназванных собеседников в британском правительстве.
В правительстве предполагается, что за распространением теорий заговора и слухов в интернете о состоянии здоровья принцессы Кейт стоят РФ, Китай и Иран.
По данным издания, после того, как принцесса объявила о своем диагнозе, премьер Британии Риши Сунак осудил "троллей", атаковавших Кейт в социальных сетях. Однако позже принцесса снова стала жертвой атак пользователей в Интернете, осудивших ее за то, что она не сообщила о своем диагнозе раньше.
В то же время в правительстве растет обеспокоенность тем, что к разжиганию нападок на принцессу в соцсетях причастны враждебно настроенные государственные субъекты.
"Частью способа действий враждебных государств является дестабилизация ситуации – независимо от того, подрывает ли это легитимность наших выборов или других институтов", – заявил неназванный собеседник в правительстве.
В The Telegraph добавили, что такие комментарии появились на фоне подготовки Британии к оглашению новых санкций против Китая после волны поддерживаемых государством кибератак на группу высокопоставленных депутатов.
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