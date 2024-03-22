Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что больна раком – видеообращение
Кейт Миддлтон (Фото: ЕРА/ANDREW MATTHEWS)

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в видеообращении в X (Twitter) заявила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. Она долгое время не появлялась на публике.

Кенсингтонский дворец объявил, что сейчас она проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

Миддлтон заявила, что опухоль у нее обнаружили во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости, перенесенной ею в январе.

Тип опухоли не раскрывается, однако принцесса отметила, что начала курс химиотерапии в феврале.

Она заявила, что сейчас чувствует себя хорошо.

  • 16 января Кенсингтонский дворец объявил, что Кейт Миддлтон была госпитализирована.
  • Мировая пресса предполагала, что причиной "внезапного исчезновения" принцессы из виду является, вероятно, "некая болезнь". Некоторые СМИ указывали на онкологию.

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