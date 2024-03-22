Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что больна раком – видеообращение

Сейчас Миддлтон проходит химиотерапию и чувствует себя хорошо

Кейт Миддлтон (Фото: ЕРА/ANDREW MATTHEWS)

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в видеообращении в X (Twitter) заявила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. Она долгое время не появлялась на публике.

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Кенсингтонский дворец объявил, что сейчас она проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

Миддлтон заявила, что опухоль у нее обнаружили во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости, перенесенной ею в январе.

Тип опухоли не раскрывается, однако принцесса отметила, что начала курс химиотерапии в феврале.

Она заявила, что сейчас чувствует себя хорошо.

Message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) 22 марта 2024

16 января Кенсингтонский дворец объявил, что Кейт Миддлтон была госпитализирована.

Мировая пресса предполагала, что причиной "внезапного исчезновения" принцессы из виду является, вероятно, "некая болезнь". Некоторые СМИ указывали на онкологию.

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