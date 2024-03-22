Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что больна раком – видеообращение
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в видеообращении в X (Twitter) заявила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. Она долгое время не появлялась на публике.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Кенсингтонский дворец объявил, что сейчас она проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.
Миддлтон заявила, что опухоль у нее обнаружили во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости, перенесенной ею в январе.
Тип опухоли не раскрывается, однако принцесса отметила, что начала курс химиотерапии в феврале.
Она заявила, что сейчас чувствует себя хорошо.
Message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) 22 марта 2024
- 16 января Кенсингтонский дворец объявил, что Кейт Миддлтон была госпитализирована.
- Мировая пресса предполагала, что причиной "внезапного исчезновения" принцессы из виду является, вероятно, "некая болезнь". Некоторые СМИ указывали на онкологию.
Читайте также: В сети написали о "смерти" короля Британии Чарльза III. Но это оказалось фейком