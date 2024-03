Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что больна раком – видеообращение

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в видеообращении в X (Twitter) заявила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. Она долгое время не появлялась на публике.

Кенсингтонский дворец объявил, что сейчас она проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

Миддлтон заявила, что опухоль у нее обнаружили во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости, перенесенной ею в январе.

Тип опухоли не раскрывается, однако принцесса отметила, что начала курс химиотерапии в феврале.

Она заявила, что сейчас чувствует себя хорошо.

Message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK